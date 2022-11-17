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НовостиОбщество17 ноября 2022 2:22

Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 17 ноября

Движение осложнилось из-за снега
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот 2ГИС

Скриншот 2ГИС

В Барнауле утром 17 ноября наблюдаются сильные заторы на дорогах. Пробки достигают девяти баллов.

По данным 2ГИС, хуже всего обстановка на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор и проспекте Калинина. Пробки связаны с неблагоприятной погодой.

Ранее в администрации города сообщили о том, что ночью на уборку снега в краевой столицы вышли 85 единиц снегоуборочной техники.

- Дорожная служба призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, - отметили в мэрии.