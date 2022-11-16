В Алтайском крае запустят новый пригородный ускоренный поезд

Он начнет курсировать 12 декабря 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае запустят новый пригородный поезд «Барнаул-Славгород». Он начнет курсировать 12 декабря 2022 года. Об этом рассказал во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов, сообщает «ТАСС».

- Он будет в пути 6,5 часов, что для поезда достаточно быстро. Это будет безопасно для пассажиров, а также дешевле по сравнению с автобусным транспортом, - сказал министр.

Маршрут включает семь районов напрямую и восемь сопредельных. Отметим, что этот поезд будет самый скорый на тепловозной тяге в крае. В этом году для него получено 30 новых вагонов.

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