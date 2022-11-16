В Алтайском крае в 2022 году в полтора раза выросло число природных пожаров

Губернатор поручил более ответственно работать над установкой причин пожаров Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Итоги пожароопасного сезона 2022 года обсудили в правительстве Алтайского края. В регионе выросло число природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба.

- Прошедший пожароопасной сезон был сложный: количество возгораний по сравнению с прошлым годом возросло почти в 1,5 раза, на порядок выросла пройденная огнем площадь, - пишет пресс-служба.

По словам министра природных ресурсов и экологии края Андрея Стрелковского, причина этого роста - аномально жаркая весна и лето с длительными периодами без осадков. Отметим, что губернатор Виктор Томенко потребовал при подготовке плана к следующему пожароопасному сезону учитывать анализ ошибок текущего года.

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