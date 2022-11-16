Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 11:20

В Алтайском крае в 2022 году в полтора раза выросло число природных пожаров

Также выросла охваченная огнем площадь
Антонина Лышова
Губернатор поручил более ответственно работать над установкой причин пожаров

Губернатор поручил более ответственно работать над установкой причин пожаров

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Итоги пожароопасного сезона 2022 года обсудили в правительстве Алтайского края. В регионе выросло число природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба.

- Прошедший пожароопасной сезон был сложный: количество возгораний по сравнению с прошлым годом возросло почти в 1,5 раза, на порядок выросла пройденная огнем площадь, - пишет пресс-служба.

По словам министра природных ресурсов и экологии края Андрея Стрелковского, причина этого роста - аномально жаркая весна и лето с длительными периодами без осадков. Отметим, что губернатор Виктор Томенко потребовал при подготовке плана к следующему пожароопасному сезону учитывать анализ ошибок текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасли людей из огня и воды: дети-герои из Алтайского края получат медали МЧС

Троих детей-героев из Алтайского края наградят за спасение на воде и пожаре (подробнее)