В Барнауле 17 ноября временно отключат светофор на Павловском тракте

Водителей и пешеходов просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 17 ноября отключат светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Об это сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, что светофор не будет работать с 8:00 до 20:00. В это время специалисты проведут его плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.

-На данном участке дороги приоритетным является Павловский тракт по отношению к улице Попова, - пишет пресс-служба.

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Там будут идти ремонтные работы (подробнее)