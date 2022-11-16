В Барнауле 17 ноября временно отключат светофор на Павловском тракте

Водителей и пешеходов просят быть внимательными
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 17 ноября отключат светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Об это сообщает пресс-служба мэрии.
Отметим, что светофор не будет работать с 8:00 до 20:00. В это время специалисты проведут его плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.
-На данном участке дороги приоритетным является Павловский тракт по отношению к улице Попова, - пишет пресс-служба.
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