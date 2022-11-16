В Алтайском крае мотовоз насмерть сбил 36-летнюю женщину

Машинист применил экстренное торможение, но столкновение не удалось избежать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на перегоне Алтайская-Укладочный мотовоз насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Известно, что машинист мотовоза увидел женщину в капюшоне, которая шла в колее пути. Она не реагировала на подаваемые звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. Пострадавшая скончалась на месте. Установлено, что погибшая - 36-летняя жительница Новоалтайска. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. У погибшей не было при себе документов, телефона.

- Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, - пишет пресс-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае поезд насмерть сбил 18-летнего парня

Житель села Топчиха переходил пути по железнодорожному переезду (подробнее)