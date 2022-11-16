Нового главу избрали в Поспелихинском районе

Игорь Башмаков Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Поспелихинском районе избрали нового главу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что итоги конкурса объявили сегодня, 16 ноября, на сессии районного Совета народных депутатов. Кандидатуру Игоря Башмакова поддержали 15 из 16 присутствующих депутатов. Срок его полномочий составит 5 лет.

Чиновник возглавит район уже в третий раз. Отметим, что Игорь Башмаков в 1996 году окончил алтайский технический университет. В 2008 году мужчина начал работать начальником отдела по труду в администрации Поспелихинского района, а впервые занял должность главы в 2015 году.

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