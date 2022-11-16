В Барнауле снесут более 500 аварийных деревьев до конца 2022 года

Предварительно сотрудники обследовали зеленые насаждения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле до конца 2022 года снесут 570 аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Предварительно сотрудники обследовали зеленые насаждения и выявили деревья, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, повредить здания и коммуникации, - пишет пресс-служба.

На это неделе специалисты уберут 82 таких дерева. Работы по сносу будут проводить на Павловском тракте, улицах Малахова, Германа Титова, Смирнова, Петра Сухова, Тимуровской, 40 лет Октября, Чеглецова и других улицах. Отметим, что большая часть аварийных деревьев, попавших под снос - тополя, старые клены, березы.

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