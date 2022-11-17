Жителям Алтайского края не стоит ждать налоговых уведомлений на портале Госуслуг

Фото: Пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

На Госуслугах отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после истечения установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов. В этом году он истекает 1 декабря.

В электронном виде налоговая служба рассылает уведомления только зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login, либо его мобильной версии «Налоги ФЛ». Владельцам имущества, которые не являются пользователями «Личного кабинета», уведомления приходят по почте на адрес регистрации собственника имущества.

В этом году жителям Алтайского края направлено 1,2 млн налоговых уведомлений. 416 тысяч из них выгружены в «Личный кабинет», еще 784 тысячи направлены «Почтой России».

Пользователям «Личного кабинета» почтой налоговые уведомления не направляются, поэтому им следует проверить свой электронный «кабинет».

Для входа в «Личный кабинет» можно использовать логин и пароль портала «Госуслуг». Также войти в него можно по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции или МФЦ.

Если налоговое уведомление не получено, следует сообщить об этом в налоговую с помощью «Личного кабинета» или сервиса сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России» - налоговая служба проверит выгрузку уведомления в сервис, либо сообщит по какой причине уведомление не направлено и нужно ли плательщику предпринимать какие-то действия. Те, кто привык получать уведомления почтой, но в этом году не получил письмо, могут распечатать уведомление обратившись в ближайшую налоговую или МФЦ лично.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете». Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом банка. Также заплатить налоги можно в ближайшем отделении банка, на почте и в МФЦ.

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»