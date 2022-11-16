Жительница Бийска возит вещи мобилизованным в Омск

Женщина отмечает, что многие вещи помогали приобрести представители бизнеса Фото: газеты «Бийский рабочий»

Супруга мобилизованного бийчанина уже несколько раз побывала в Омске, чтобы передать посылки мужу и остальным призывникам. Об этом пишет «Бийский рабочий».

«Перед первой поездкой я отправилась в военкомат за справкой о том, что муж мобилизован. И там одна женщина между делом рассказала, что у них собралась гуманитарная помощь, и они не знают, как ее передать в Омск», - рассказывает женщина.

Ольга предложила довезти вещи. В ее легковой автомобиль погрузили 15 спальных мешков, балаклавы, карематы, блокноты с ручками, бритвенные станки. Все это приносили неравнодушные горожане и предприниматели.

Всего съездить на побывку у Ольги получилось трижды. Она отмечает, что многие вещи помогали приобрести представители бизнеса. Например, одни закупили теплые вещи, другие помогли финансово для приобретения аптечек и разгрузочных жилетов.