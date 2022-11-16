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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:35

Поселок в Барнауле намерен потратить на новогоднюю елку более 2 млн рублей

В сумму входят и украшения
Александра Сапожкова
Новогодняя елка в Барнауле

Новогодняя елка в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация барнаульского поселка Южный планирует закупить новогоднюю елку с украшениями за 1,5 млн рублей и освещение для нее за 855 тыс. рублей, сообщает Банкфакс.

Тендеры размещены на портале Госзакупок. Согласно описанию, 12-метровое искусственное дерево будет из металлического каркаса с ветвями из ПВХ-хвои. На него потратят 862 тыс. рублей.

Гирлянды и другие светящиеся украшения («тающие сосульки», «бахрома» и т.д.) купят за 855 тыс. рублей. Еще 657 тысяч рублей будут стоить новогодние звезды, шары и колокольчики.

Также планируют приобрести звезду на макушку за 134 тыс. рублей.

Все закупки профинансирует бюджет города.