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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 15:10

Появилось видео задержания мужчины, избившего инвалида в Барнауле

На него завели уголовное дело
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
задержанного уже допросили

задержанного уже допросили

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы задержали в Барнауле мужчину, который избил 50-летнего инвалида, заступившегося за маленького мальчика.

Как установило следствие, вечером 12 ноября у одного из торговых центров в Барнауле 50-летний прохожий увидел, как мужчина жестоко обращался с маленьким мальчиком. Решив заступиться за ребенка, в ответ он попал на агрессию.

– Подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, - говорится в материалах Следственного комитета.

Позже выяснилось, что потерпевшим оказался инвалид на протезе. Защищать его интересы теперь будут следственные органы. Кроме того, в действиях его обидчика правоохранители усмотрели признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сегодня мужчину задержали и допросили.

Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.