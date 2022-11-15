Появилось видео задержания мужчины, избившего инвалида в Барнауле

задержанного уже допросили Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы задержали в Барнауле мужчину, который избил 50-летнего инвалида, заступившегося за маленького мальчика.

Как установило следствие, вечером 12 ноября у одного из торговых центров в Барнауле 50-летний прохожий увидел, как мужчина жестоко обращался с маленьким мальчиком. Решив заступиться за ребенка, в ответ он попал на агрессию.

– Подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, - говорится в материалах Следственного комитета.

Позже выяснилось, что потерпевшим оказался инвалид на протезе. Защищать его интересы теперь будут следственные органы. Кроме того, в действиях его обидчика правоохранители усмотрели признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сегодня мужчину задержали и допросили.

Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.