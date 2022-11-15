Неизвестного мужчину задержали в Барнауле у ТЦ «Огни»

Неизвестного задержали прямо на улице Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 15 ноября в Барнауле у торгового центра «Огни» собралось несколько автомобилей ППС и Росгвардии, а позже стало известно о задержании.

Очевидцы рассказали, что насчитали не менее семи машин. А вокруг самого торгового центра отмечался нездоровый ажиотаж. В первое время могло показаться, что здание эвакуировали, но вскоре в сообществе «Инцидент Барнаул» появилось видео с задержанием мужчины.

Причины на данный момент неизвестны, но в комментариях барнаульцы сообщают, что якобы у него изъяли большую партию «закладок», которые он намеревался распространить.