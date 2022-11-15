ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы в один клик. В сравнении с прошлым годом число оплачивающих через банк налоги выросло в 1,6 раза, а общая сумма переведенных только за последние два месяца средств достигла 5,5 млрд рублей.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату на сайте ФНС, сканирование налогового уведомления или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Услуга доступна всем пользователям, оплачивающим налоги через интернет-банк и приложение на устройствах Android. Комиссия за платежи не взимается.

«Мы видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. Самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь, так как в декабре на выставленные суммы уже набегают пени. Поэтому мы сегодня представляем сервис пакетной оплаты налогов – ранее такая опция была доступна пользователям только на сайте ФНС. Рассчитываем, что новый сервис станет удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений», – комментирует начальник управления «Платежи» кредитной организации Руслан Новиков.

Сегодня клиенты банка могут оплатить налоги без заполнения реквизитов и ввода номера карты в ВТБ Онлайн, приложении «Налоги ФЛ» и личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Сведения о платежах поступают в единую государственную систему ГИС ГМП* онлайн, что позволяет избежать начисления пени.