Прокуратура заинтересовалась забастовкой сотрудников службы доставки из Барнаула

Забастовка "Самоката". Скриншот ТГ-канала "Самокат Барнаул"

Прокуратура Алтайского края инициировала проверку по информации о забастовке курьеров службы доставки «Самокат».

Напомним, сотрудники «Самоката» пожаловались на тяжелые условия работы, плохую технику и недостаточную оплату. Свои требования они оформили в ультимативной форме, где потребовали вовремя ремонтировать велосипеды, повысить зарплату и отвязать надбавку за дождь и снег от количества отработанных часов.

– В настоящее время устанавливаются обстоятельства, оценивается соблюдение прав работников на оплату труда и осуществление трудовой деятельности в надлежащих условиях труда, - подчеркивают в прокуратуре.

Если факты нарушения трудовых прав подтвердятся, то в этом случае будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В самой компании заверили, что сервис работает в штатном режиме, а количеству курьеров соответствует плановому штатному расписанию.