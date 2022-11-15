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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:15

Бийчане напугались серией хлопков

Их назвали «плановыми»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Бийчане содрогнулись от звуков хлопков

Бийчане содрогнулись от звуков хлопков

Фото: Олег УКЛАДОВ

15 ноября жителей бийского района АБ напугала серия громких хлопков, похожих на взрывы.

В частности, как пишет «Бийский рабочий», о странных звуках также сообщали жители Заречья, по всей видимости «волна» докатилась по реке. А отчетливо все было слышно из-за низкого давления и высокой влажности.

Но как выяснило издание, хлопки связаны с плановыми мероприятиями на оборонных предприятиях города. Тем не менее, жители ближайших к ним районов говорят, что в последнее время «взрывы» участились. Впрочем, они только даже рады, ведь это значит, что у заводов есть заказы.