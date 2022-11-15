На Алтае сотрудника отдела ГОЧС подозревают в браконьерстве

Вскрытие схрона с ружьем. Скриншот видео Александра Тюнина

В Солонешенском районе Алтайского края задержали предполагаемого браконьера. Им, предположительно, оказался сотрудник администрации Смоленского района, пишет ИА «Банкфакс».

Если быть точнее, то речь может идти о начальнике отдела ГОЧС, бронирования и мобилизационной работы Сергее Евсеенко. Заявление на него в полицию за подписью начальника краевого управления охотничьего хозяйства Максима Катернюка направлено в правоохранительные органы. Из него следует, что 13 ноября в четырех километрах от села Лютаево была подстрелена косуля. Как оказалось, незаконно. Ущерб охотничьему фонду составил 40 тысяч рублей, а вред – 120 тысяч.

Выявили факт, когда во время рейда остановили легковой автомобиль, а при досмотре в нем – разделанную тушу.

Уже после при осмотре заимки у предполагаемого браконьера нашли схрон с самодельным ружьем. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. При этом подозреваемый настаивает на версии, что косулю он нашел.