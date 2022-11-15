Еще в одном алтайском городе заговорили о повышении стоимости за проезд

В Бийске хотят поднять проезд до 30 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Один за другим в Алтайском крае города объявляют о намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В этот раз взбунтовались перевозчики Бийска.

– Автопредприниматели намерены попросить поднять стоимость проезда в бийских автобусах сразу на 4 рубля, - сообщает «Бийский рабочий».

В настоящее время перевозчики готовят документы, чтобы составить обращение в администрацию города. Им необходимо доказать истинную себестоимость проезда. Сами предприниматели говорят, что фактически затраты на одного пассажира составляют порядка 43 рублей.

- Конечно, просить поднять стоимость проезда до этого уровня мы не будем, хотя с февраля подорожало всю – в первую очередь, запчасти и расходники. Например, колесо стоило три тысячи рублей, а сейчас шесть тысяч, запчасти для сцепления выросли в цене с 10 до 38 тысяч, - прокомментировал изданию текущую ситуацию в отрасли один из перевозчиков Валерий Попов.

По его словам, предприятию уже нерентабельно перевозить людей по текущей стоимости билета. Необходимо повышение хотя бы до 30 рублей.