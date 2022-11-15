Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответит на вопросы жителей региона

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Через неделю, 23 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей региона.

Прямую трансляцию можно будет увидеть и услышать на крупнейших региональных медиаплощадках, а также на официальных страницах правительства края в социальных сетях и в аккаунте ЦУРа.

– Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУР Алтайского края и правительства региона, - сообщает пресс-служба губернатора.

Помимо этого вопросы принимаются по телефону: в каждом городе и районе будет работать отдельный номер. Оставить свой вопрос или предложение можно уже сейчас. «Горячая линия» будет работать с 10 до 17 часов в будни. А в социальных сетях оставить запись можно круглосуточно.