На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя

Победу одержал Виктор Литвиненко, дозировщик углеподготовительного цеха Фото: из архива компании

Победу одержал Виктор Литвиненко, дозировщик углеподготовительного цеха. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего по профессии боролись 17 работников углеподготовительного цеха. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Второе место в конкурсе занял Сергей Сироткин, машинист вагоноопрокидывателя. Третье – Павел Можайцев, дозировщик углеподготовительного цеха. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Канаеву. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Дмитрию Наумкину. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе проходит конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».

До конца 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа.