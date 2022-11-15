В Барнауле курьеры службы доставки объявили забастовку

Забастовка "Самоката". Скриншот ТГ-канала "Самокат Барнаул"

В Барнауле сотрудники службы доставки «Самокат» объявили забастовку и требуют улучшения качества условий работы. По их словам «забота» руководства отличается от реальных дел.

Курьеры в телеграм-канале «Самокат Барнаул» рассказывают, что им приходится работать на «убитой» технике и были случаи, когда прямо во время смены у сотрудников отваливалось колесо от велосипеда. Никаких надбавок из-за непогоды нет. Порой, люди не выдерживают и уходят прямо во время разгара рабочего дня.

– Погода и дорожные условия изменилась значительно с лета: среднемесячная температура упала на 20 градусов и сейчас около нуля, на дороге грязь со снегом, а местами гололед. Но что там по зарплате? Подняли ставку на 10 рублей (до 185) и ввели надбавку в 20 руб. за дождь. Надбавка дается только если отработать более 7-ми часов за смену, при этом многие эти бонусы не получают, т.к. работают не полные смены из-за учебы, работы и т.п., - рассказывают сотрудники компании.

Получается, что за семичасовой рабочий день курьер получает 140 рублей. При этом к сравнению с тем же Новосибирском за те же условия доставщик получает 254 рублей в час.

В итоге барнаульцы в ультимативной форме требуют немедленно повысить ставку до 210 рублей за час не считая надбавок, отвязать надбавку за дождь и снег от количества отработанных часов и начать чинить велосипеды. По всей видимости, в противном случае ожидается массовый исход сотрудников из службы.