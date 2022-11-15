Новогодние городки в Барнауле создадут на трех площадках

На площади Сахарова елки не будет Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году новогоднего городка на площадки Сахарова не будет, но их построят на трех других территориях.

Напомним, в мэрии свое решение оставить площадь Сахарова свободной объяснили и без того тяжелой транспортной ситуацией в Барнауле, в связи с закрытием проезда по мосту в районе Нового рынка. Поэтому власти подыскивали другие территории, и, кажется, нашли их.

– На данный момент известно о трех таких локациях — на площади Мира, в поселке Южном и на улице Мало-Тобольской. Так называемый барнаульский Арбат, скорее всего, станет центральным местом празднования, - сообщает amic.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Судя по заказу, это будут три, вполне полноценные площадки, с украшением, елками, гирляндами и горками.