Новогодние городки в Барнауле создадут на трех площадках

На площади Сахарова елки не будет
Фото: Олег УКЛАДОВ
В этом году новогоднего городка на площадки Сахарова не будет, но их построят на трех других территориях.
Напомним, в мэрии свое решение оставить площадь Сахарова свободной объяснили и без того тяжелой транспортной ситуацией в Барнауле, в связи с закрытием проезда по мосту в районе Нового рынка. Поэтому власти подыскивали другие территории, и, кажется, нашли их.
– На данный момент известно о трех таких локациях — на площади Мира, в поселке Южном и на улице Мало-Тобольской. Так называемый барнаульский Арбат, скорее всего, станет центральным местом празднования, - сообщает amic.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Судя по заказу, это будут три, вполне полноценные площадки, с украшением, елками, гирляндами и горками.