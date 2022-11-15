На Алтае женщина прибила мужа из-за пригоревшей еды

Жена начала бить мужа из-за пригоревшей еды Фото: Анна СЕМИНА

42-летняя жительница Мамонтовского района пойдет под суд за убийство мужа, которого она прибила из-за пригоревшей еды.

Трагедия разыгралась 22 августа в одном из сел района. В тот день оба супруга были нетрезвы. А конфликт разгорелся из-за того, что 38-летний муж включил сковороду и забыл о ней, в результате чего еда сгорела, а в доме появился угар, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.

– Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемая сначала сковородой нанесла удар по голове супруга, а затем, взяв кухонный нож, нанесла ему не менее двух ударов в область жизненно важных органов, уточняют в ведомстве.

Мужчина скончался во дворе дома, где его и обнаружили.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Супруга свою вину в гибели мужа признала. Сейчас она дожидается судебного заседания.