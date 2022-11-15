Уголовное дело возбудили в Барнауле после избиения инвалида, заступившегося за ребенка

Потерпевшим по делу проходит 50-летний инвалид Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи завершили проверку и возбудили уголовное дело по факту избиения инвалида, который заступился за маленького мальчика в Барнауле.

– По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 116 УК РФ (побои), - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, по версии следствия, вечером 12 ноября, подозреваемый, находясь на улице, проявил в отношении 5-летнего сына довольно жестокие методы воспитания, что привлекло внимание 50-летнего мужчины. Он решил заступиться за ребенка, но его отец стал избивать незнакомца.

– В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевший мужчина является инвалидом, - добавляют в СУСК РФ.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, назначены экспертизы, проводится опрос участников и очевидцев происшествия.