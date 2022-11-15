В Барнауле выпустили из СИЗО журналистку Марию Пономаренко

Судья разрешил Пономаренко находиться под домашним арестом
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из барнаульского СИЗО под домашний арест перевели журналистку федерального издания Марию Пономаренко.
– Такое решение вынесла сегодня судья Барнаульского суда Завьялова. Напомним, что Маша находилась в СИЗО с апреля 2022 года, - сообщает Телеграм-канал «Мягкая сила».
По словам адвоката Пономаренко Дмитрия Шитова, на текущий момент большая часть свидетелей допрошена. Есть небольшая вероятность, что следствие по ее делу может быть завершено уже в этом году.
Сейчас Мария находится под домашним арестом, рядом со своими детьми.