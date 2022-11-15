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НовостиОбщество15 ноября 2022 2:10

В Барнауле выпустили из СИЗО журналистку Марию Пономаренко

Расследование ее дела может завершиться уже в этом году
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Судья разрешил Пономаренко находиться под домашним арестом

Судья разрешил Пономаренко находиться под домашним арестом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из барнаульского СИЗО под домашний арест перевели журналистку федерального издания Марию Пономаренко.

– Такое решение вынесла сегодня судья Барнаульского суда Завьялова. Напомним, что Маша находилась в СИЗО с апреля 2022 года, - сообщает Телеграм-канал «Мягкая сила».

По словам адвоката Пономаренко Дмитрия Шитова, на текущий момент большая часть свидетелей допрошена. Есть небольшая вероятность, что следствие по ее делу может быть завершено уже в этом году.

Сейчас Мария находится под домашним арестом, рядом со своими детьми.