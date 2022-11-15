Виктор Томенко пожаловался президенту на нехватку врачей в Алтайском крае

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 14 ноября, состоялась видеоконференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом Владимиром Путиным. Глава региона пожаловался ему на нехватку врачей.

– Мы создаем условия, работают программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», или «Сельский фельдшер», привлекаем молодежь, обучаем, но им для того, чтобы там закрепиться, необходимо жилье, - говорит Томенко в своем обращении к президенту.

По его словам, большинство сельских территорий, куда следует направлять медиков, не располагают возможностями предоставления им служебного жилья. А это все-таки очень важный момент.

– Мы выработали программу, что для 60 сельских поселений, для 60 наших муниципальных районов, сельских территорий хотелось бы построить многоквартирные дома малой мощности, для того чтобы иметь возможности таким образом поддержать молодых специалистов, поддержать специалистов, которые очень нужны на селе, - продолжает губернатор.

Расчеты готовы, осталось только самое сложное – финансирование. Алтайские власти хотят попасть в адресную программу. В ответ на просьбу, президент страны сказал, что даст поручения.