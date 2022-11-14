В Алейске пройдут антитеррористические учения

Оперштаб отработает первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 15 ноября, в Алейске пройдут плановые антитеррористические учения. Жителей региона при необходимости просят оказывать содействие правоохранителям, пишет УФСБ региона.

Учения состоятся с 9 до 14 часов. Оперштаб отработает первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам.

В антитеррористическом учении будут участвовать правоохранители, муниципальные органы власти.

– Возможно частичное блокирование движения на участках ул. Советской и переулка Гаврилина в Алейске, – отметили в ведомстве.

Жителей региона просят отнестись к учениям спокойно и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов.