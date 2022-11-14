Владимир Путин пообщался с главой Алтайского края Виктором Томенко

Видеоконференция Фото: kremlin.ru

14 ноября президент Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с главой Алтайского края Виктором Томенко. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Губернатор в частности озвучил итоги уборочной кампании в регионе. Он отметил, что по бункерному первоначальному весу объем урожая зерновых, зернобобовых будет 5,5 млн тонн. Это примерно на 10% процентов, на 500 тысяч тонн, больше, чем в среднем за последние три года. Виктор Томенко подчеркнул, что остальные сферы промышленности региона также работают стабильно.

Плюс к этому губернатор и президент обсудили инвестиционный климат на Алтае, рынок труда, сферу туризма и другое.

Владимир Путин, посмотрев материалы по Алтайскому краю, заметил, что в регионе все развивается "спокойно и стабильно".