Бийчане жалуются на густой туман, который накрывает город

Туман Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители алтайского наукограда жалуются на густой туман, накрывающий город утром и вечером. Синоптики объяснили причину этого явления, пишет «Бийский рабочий».

Синоптики рассказали, что туман – скопление взвешенных в воздухе очень мелких капель воды, ледяных кристаллов или их смеси

Охлаждение воздуха, приводящее к образованию тумана, может происходить по разным причинам. Одна из них – адвективная, а другая – радиационная.

Особенно внимательными в туман нужно быть пешеходам и автомобилистам.

Ранее мы писали, что синоптики предупреждают о непогоде в Алтайском крае.