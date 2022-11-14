В МЧС вновь предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В крае усилится ветер, выпадет снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь испортится погода. В регионе выпадет снег и усилится ветер, сообщает региональное управление МЧС.

Днем, 15 ноября и сутки 16 ноября прогнозируют мокрый снег. Местами в Алтайском крае возможны метели, гололед. Кроме того, в регионе усилится ветер, порывы могут достигнут 23 м/с.

– Сильнее всего ветер усилится в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Павловском и Красногорском районах, – отметили синоптики.

15 ноября в Алтайском крае столбики термометров покажут +2…+7 градусов.