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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:51

В МЧС вновь предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В регионе ожидаются метели и усиление ветра
Герман Архаров
В крае усилится ветер, выпадет снег

В крае усилится ветер, выпадет снег

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь испортится погода. В регионе выпадет снег и усилится ветер, сообщает региональное управление МЧС.

Днем, 15 ноября и сутки 16 ноября прогнозируют мокрый снег. Местами в Алтайском крае возможны метели, гололед. Кроме того, в регионе усилится ветер, порывы могут достигнут 23 м/с.

– Сильнее всего ветер усилится в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Павловском и Красногорском районах, – отметили синоптики.

15 ноября в Алтайском крае столбики термометров покажут +2…+7 градусов.