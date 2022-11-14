ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов СМБ в регионах Алтая на 20%

Число клиентов, пользующихся услугами расчетно-кассового обслуживания превысило 13 тыс. компаний и предпринимателей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

По итогам девяти месяцев кредитно-гарантийный портфель региональных клиентов банка в сегменте среднего и малого бизнеса увеличился на 7% и превысил 18 млрд рублей. Основной объем кредитов в портфеле СМБ приходится на компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (40%), строительства и недвижимости (34%), торговли (15%).

В виде гарантий банка для алтайских предпринимателей работают 2,6 млрд рублей, объем гарантийного портфеля с начала года вырос на 55%. Основная доля гарантийного портфеля приходится на гарантии исполнения контрактов, гарантии в пользу налоговых органов и ФРП.

Важным механизмом, который на протяжении всего года позволяет поддерживать бизнес, стали госпрограммы. За 9 месяцев текущего года региональный сегмент СМБ Алтайского края и Республики Алтай получил от банка льготное финансирование в объеме порядка 5 млрд рублей. Наиболее востребованными инструментами поддержки стали кредитование по программе 1528 Министерства сельского хозяйства и Программе стимулирования малого бизнеса Корпорации МСП.

«Мы продолжаем финансировать проекты, начатые ранее, и заключать новые сделки, в том числе с привлечением механизмов господдержки. Так, банком подписан договор по финансированию строительства жилого комплекса в одном из районов Барнаула на сумму 3 млрд рублей. Также поддержку получили проекты по строительству комплекса по производству масел и жиров, приобретение объекта для строительства логистического комплекса и другие», - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

За 9 месяцев число клиентов банка в Алтайском крае и Республике Алтай, пользующихся услугами расчетно-кассового обслуживания, выросло на 13% и превысило 13 тыс. компаний и предпринимателей. Портфель привлеченных средств в сегменте среднего и малого бизнеса с начала года увеличился на 20% и составил более 19 млрд рублей.

Помимо банковских продуктов, банк активно развивает бизнес-сервисы, которые позволяют клиентам решить широкий круг задач в области юридических услуг, бухгалтерии, работы с персоналом, в вопросах интеллектуальной собственности.

Продолжается развитие сети офисов нового формата. Первое в Алтайском крае современное мультифункциональное отделение открыто в начале октября в Барнауле.