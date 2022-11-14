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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:00

На Алтай-Коксе стартовала корпоративная спартакиада

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) открыли спартакиаду сезона 2022-2023 годов
В новом спортивном сезоне примут участие 23 команды

В новом спортивном сезоне примут участие 23 команды

Фото: из архива компании

В новом спортивном сезоне примут участие 23 команды – 15 мужских и восемь женских.

Это традиционное спортивное мероприятие проводят для заводчан почти 35 лет.

«Мы создаем все условия для активной жизни заводчан. Благодаря спорту и регулярным физическим тренировкам, они укрепляют здоровье, повышают личную эффективность», - отметил начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров.

В знак открытия спартакиады провели товарищеский матч по волейболу между сборными руководителей и спортсменов Алтай-Кокса.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится до июня 2023 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.