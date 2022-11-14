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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:23

Барнаульцы потратили на продуктовых ярмарках более 135 млн рублей

Они покупали мясо, рыбу и другую продукцию
Герман Архаров
Ярмарка

Ярмарка

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года товарооборот продуктовых ярмарок в Барнауле составил 135,5 миллионов рублей. Об этом сообщает мэрия.

Жители и гости краевой столицы покупали мясо, рыбу, овощи, фрукты и многое другое. На выходных ярмарки работали во всех районах Барнаула, там можно было приобрести продукты производителей со всего Алтайского края по более низким ценам, чем в магазинах.

Всего с начала года в краевой столице прошло 19 ярмарок

– Объем продаж составил 135,5 млн рублей, что выше аналогичного показателя за 2021 года на 12,1 млн рублей, – пояснила Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда

Субботние ярмарки продолжат свою работу в 2023 году.