Барнаульцы потратили на продуктовых ярмарках более 135 млн рублей

Ярмарка Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года товарооборот продуктовых ярмарок в Барнауле составил 135,5 миллионов рублей. Об этом сообщает мэрия.

Жители и гости краевой столицы покупали мясо, рыбу, овощи, фрукты и многое другое. На выходных ярмарки работали во всех районах Барнаула, там можно было приобрести продукты производителей со всего Алтайского края по более низким ценам, чем в магазинах.

Всего с начала года в краевой столице прошло 19 ярмарок

– Объем продаж составил 135,5 млн рублей, что выше аналогичного показателя за 2021 года на 12,1 млн рублей, – пояснила Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда

Субботние ярмарки продолжат свою работу в 2023 году.