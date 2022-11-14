Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет

Фото: «Ростелеком»

Сегодня функции телеграфа выполняет цех документальной связи, который действует в структуре Алтайского филиала компании «Ростелеком».

В ноябре 1867 года ученый и краевед Степан Гуляев передал сообщение в Русское географическое общество об открытии в Барнауле телеграфа и служении по этому поводу благодарственного молебна. Телеграф находился в Барнауле на улице Пушкинской, 47. После сильного пожара в 1917 году он переехал в здание на улице Интернациональной, 74. В те годы Барнаул был третьим городом в Сибири после Омска и Томска, который получил прямую связь с Санкт-Петербургом. Расцвет предприятия пришелся на 60-90 годы прошлого века, когда численность работников доходила до тысячи человек.

Фото: из архива «Ростелекома»

В конце 1980 годов концепция современного универсального телеграфного центра, которую вынашивали в Управлении связи Алтайского края, положила начало «телеграфной революции». В 1995 году новосибирские и алтайские связисты совершили технологический прорыв — разработали станцию телеграфную, интегрированную (СТИН) и станцию «ЯРО-ТЛГ», которые позже составили конкуренцию многим зарубежным и отечественным производителям. Два компьютера в итоге заменили оборудование, которое занимало три этажа Барнаульского телеграфа.

Функции современного телеграфа — прием, передача и контроль доставки телеграмм, техническое обслуживание станции СТИН, ремонт оконечного оборудования у клиентов.

«В цехе документальной связи Алтайского филиала "Ростелекома" сейчас работают 23 сотрудника, которые обслуживают Алтайский край и Республику Алтай. Кроме обычных телеграмм, цех продолжает принимать заказы от органов власти и силовых ведомств, поскольку телеграф до сих пор незаменим как надежный канал коммуникации. В 2021 году наши сотрудники приняли и обработали в двух регионах более 100 тысяч телеграмм», — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Большой вклад в развитие Барнаульского телеграфа внесли Василий Остапенко, который 20 лет руководил предприятием, Александр Богачев — руководитель и инициатор технического прогресса и кардинальных изменений в работе телеграфа в 1980-1990 годы, Сергей Зарубин — участник «телеграфной революции», Михаил Царегородцев — директор Барнаульского телеграфа в 1990 годы, Геннадий Куликов — старейшина Барнаульского телеграфа. А также женщины-телеграфистки, которые проработали на телеграфе 30-40 лет — Белла Семухина, Валентина Горлова, Федосия Бирюкова, Лидия Жукова, Галина Юрьева и другие.