Два чиновника претендуют на пост главы Бийска

Первым заявку на конкурс подал Виктор Щигрев Фото: Олег УКЛАДОВ

На пост главы Бийска претендуют два чиновника. Для подачи документов на конкурс осталось три дня, пишет «Бийский рабочий».

Первым заявку на конкурс подал Виктор Щигрев. Он ушел из мэрии в 2019 году с должности заместителя начальника управления ЖКХ. Сейчас сон занимает пост в структуре администрации Смоленского района – курирует коммунальное хозяйство.

Другой кандидат на должность главы города – начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин.

Заявки на конкурс на должность главы алтайского наукограда принимают до 17 ноября