ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении

Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом – с помощью переводов по QR-коду.

«Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки. Важно отметить одно из главных преимуществ Платформы цифрового рубля – это вывод платежей на совершенно новый уровень безопасности и прозрачности», – сообщил заместитель президента – председателя правления банка Вадим Кулик в рамках форума.

Также был продемонстрирован сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам уже в следующем году. Сервис полностью бесшовный и позволяет клиентам совершить покупку через привычное для них банковское приложение. Проект реализован совместно с платформой «Атомайз».

Ранее эксперты банка прогнозировали рост инвестиций в цифровые финактивы, которые в ближайшие несколько лет начнут активно развиваться как альтернатива классическому инвестированию. В первую очередь, этот инструмент интересен криптовалютным трейдерам, так как технология создания и работы ЦФА основана на базе блокчейна. Одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.