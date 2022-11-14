Грандиозный вечер бокса проведут в Барнауле

Вечер бокса пройдет 22 декабря в "Титов Арене" Фото: Олег УКЛАДОВ

22 декабря в ледовом дворце спорта «Титов Арена» будет очень жарко – там проведут Большой вечер бокса.

В программе мероприятия несколько громких боев, в том числе долгожданный матч-реванш иркутского боксера Василия Штыка, который твердо намерен отомстить тувинцу Артышу Лопсану за поражение в июне этого года.

Не менее захватывающей должна получиться встреча 25-летнего супертяжеловеса из Дагестана Арслана Яллыева и гостя из Бразилии Игора Адиэла. На счету первого 13 побед, а второй, не менее грозный – он всех своих соперников отправляет в нокаут. Единственный, кто смог побороть самого бразильца – россиянин Сергей Кузьмин.

Помимо этого запланировано еще несколько боев, в том числе с участием боксеров только-только перешедших в статус профессионалов. В их числе 22-летний Никита Буренков из Прокопьевска. В Барнауле для него должен состояться дебют.

Организаторы турнира - промоутерские компании «Русь» и «Сибирь промоушен». Прямую трансляцию боев можно будет увидеть на федеральном телеканале «Матч ТВ».