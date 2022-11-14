На Алтае таможенники изъяли два автомобиля, ввезенные из Абхазии по поддельным документам

Изъятый автомобиль. Фото: пресс-служба алтайском таможни

Алтайские таможенники изъяли две иномарки, которые ввезли из Абхазии незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году двое россиян ввезли автомобили из Абхазии. При декларировании представили фиктивные документы, согласно которым они были водителями абхазских фирм, а машины – транспортные средства международной перевозки.

– Это позволило оформить процедуру временного ввоза и избежать уплаты таможенных платежей, – отметили в ведомстве.

Когда срок временного ввоза закончился, нарушители оставили машины в стране и продали одну из иномарок.

Правоохранители возбуждали уголовные дела. Суд назначил мужчинам штраф по 100 тысяч рублей. Кроме того, владельцам автомобилей предстоит выплатить сумму подлежащих уплате таможенных платежей – 4,6 млн рублей