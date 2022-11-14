В алтайском селе пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки

Пожар в частном доме. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В субботу, 12 ноября в селе Мухор-Черга Шебалинского района произошел страшный пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Сообщение о возгорании поступило в 5.43 утра. Горел дом на улице Заречная.

– На место происшествия были направлены огнеборцы ОП №2 села Черга и ПЧ №7 села Шебалино. Всего восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщают в ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Когда спасатели были на месте, крыша и внутренняя часть жилого дома уже были полностью охвачены огнем, и пламя успело перекинуться на крышу бани и дровника.

В результате несчастного случая сильно пострадал дом, а также надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 80 «квадратов». К счастью, из жильцов никто не пострадал, а причина ЧП устанавливается.