В Алтайском крае задержали убивших косуль браконьеров

Шкура косули Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали мужчин, которых подозревают в незаконной охоте на косуль. Об этом сообщает МВД региона.

По предварительной информации, у подозреваемых не было лицензии на отстрел косуль, однако они все равно решились на незаконную охоту в Алтайском районе. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

У мужчин изъяли ружье, патроны, ножи и веревку. Кроме того, на месте преступления обнаружили конечности и шкуры косуль. Мясо мужчины спрятали в ручье.

Правоохранители возбудили уголовное дело.