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НовостиОбщество14 ноября 2022 3:28

Авиатехник узнал самолет Л-39, который стал памятником в Барнауле

Самолет стоит на пересечении улиц Взлётной и Шумакова
Герман Архаров
Самолет

Самолет

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Техник увидел в интернете снимок самолета Л-39, который теперь является памятником на пересечении улиц Взлетной и Шумакова в Барнауле. Выяснилось, что ранее он обслуживал именно его. Мужчина рассказал об этом на сайте «Пикабу».

По словам пользователя, он служил в городе Жердевка, а в 1990-х годах перевели в Барнаул. Там мужчина был техником и, в том числе, обслуживал самолет Л-39

- Думаю, интересно, бортовой «11», как и у «моего». Покопался в интернетах, и, точно, - написал мужчина.

Добавим, что памятник «Реактивный учебно-боевой самолёт Л-39 Альбатрос» на пересечении улиц Взлётной и Шумакова установили в 2000 году в память о барнаульских летчиках. Несколько лет назад его отреставрировали.