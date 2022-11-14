В Алтайском крае подешевели морковь и яблоки

Яблоки подешевели на на 11,2% Фото: Герман Архаров

Годовая инфляция продолжает замедляться в Алтайском крае. В октябре подешевели 16 из 24 социально значимых продуктов питания. Об этом рассказали в минэкономразвития края.

В сравнении с сентябрем сильнее всего цены в Алтайском крае упали на морковь (на 12,4%), яблоки (на 11,2%), гречневую крупу – ядрицу (на 7,9%), капусту (на 4,9%), пшено (на 4,8%), вермишель (на 4%), муку пшеничную (на 2,2%).

Кроме того, овощи «борщевого набора» в сравнении с прошлым годом в октябре подешевели на 17,2% – 44%. Наприме, цена капусту изменилась с с27,33 до 18,72 рублей за килограмм, картофеля – с 33,12 до 19,57 рублей за килограмм.