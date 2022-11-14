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НовостиОбщество14 ноября 2022 2:01

В барнаульском микрорайоне ВРЗ сносят аварийные дома

Большую часть зданий снесут на улицах Водопроводная, Цеховая и Хлебозаводская
Герман Архаров
Работы продолжаются

Работы продолжаются

Фото: Виталий БАРАБАШ

В барнаульских микрорайонах ВРЗ, Восточный и Жилплощадка сносят аварийные дома. Всего сравняют с землей около 30 объектов. Об этом пишет «Толк».

Большую часть аварийных домов снесут на улицах Водопроводная, Цеховая и Хлебозаводская. В микрорайонах уже работает тяжелая техника. Возраст домов различный, в списке есть и здания, которым почти 100 лет.

При этом снесут и некоторые дома, построенные не так давно. Например, бараку на улице Водопроводной, 130 всего 36 лет