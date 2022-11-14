Потепление до +8 градусов и штормовой ветер прогнозируют на Алтае 14 ноября

В регионе действует штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с небольшого потепления. Днем в понедельник, 14 ноября, ожидается +3…+8 градусов. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за снега и усиления ветра, сообщает алтайский Гидрометцентр.

В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие, по западу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах местами будет гололедица, автомобилистам нужно быть максимально внимательными. В регионе будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами до 25-27 м/с.

В Барнауле днем 14 ноября столбики термометров покажут +3…+5 градусов. В краевой столице ожидается преимущественно без осадков. Утром местами на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер, 8-13 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

Ранее мы писали о том, что на улице при сильном ветре не нужно стоят около стен домов, потому что возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания