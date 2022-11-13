В Барнауле задержали объявленного в федеральный розыск наркодилера

По факту распространения наркотиков возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция задержала участников группы, распространявших наркотики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, один из задержанных был объявлен в федеральный розыск.

Полиция обыскала арендованную квартиру и обнаружила несколько партий наркотиков: мефедрон, метилэфедрон и гашиш общим весом 235 граммов. Преступную деятельность мог организовать 23-летний мужчина из Омска.

- Известно, что он находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотических средств» - пояснили в полиции.

Известно, что он вовлек 18-летнего и 19-летнего парней и предложил им незаконный заработок - фасовать и распространять наркотики.

По факту распространения наркотиков возбуждено уголовное дело.