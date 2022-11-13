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НовостиОбщество13 ноября 2022 9:33

На Алтае мужчина пойдет под суд за рубку сухостойных сосен

Дома у него изъяли больше 70 чурок
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина незаконно вырубил десять сухостойных сосен

Мужчина незаконно вырубил десять сухостойных сосен

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении жителя Рубцовска.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, он обвиняется в незаконной рубке деревьев.

В августе этого года рубцовчанин в районе села Куйбышево незаконно вырубил десять сухостойных сосен общим объемом более семи кубических метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре был задержан житель города 1978 года рождения. У него нашли более 70 чурок, бензопилу и УАЗ.

Мужчина признал вину и пояснил, что хотел продать дрова жителям Угловского района и города Рубцовска.