На Алтае мужчина пойдет под суд за рубку сухостойных сосен

Мужчина незаконно вырубил десять сухостойных сосен
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении жителя Рубцовска.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, он обвиняется в незаконной рубке деревьев.
В августе этого года рубцовчанин в районе села Куйбышево незаконно вырубил десять сухостойных сосен общим объемом более семи кубических метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Вскоре был задержан житель города 1978 года рождения. У него нашли более 70 чурок, бензопилу и УАЗ.
Мужчина признал вину и пояснил, что хотел продать дрова жителям Угловского района и города Рубцовска.