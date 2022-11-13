Скриншот паблика "Черное и Белое Барнаул"

Российская певица Лолита выступила с концертом в краевой столице. Рассказываем, что произошло после концерта Лолиты в Барнауле 12 ноября 2022.

Судя по соцсетям, 58-летняя артистка с размахом выступила в Алтайском краевом драматическом театре. На сцену она вышла в шикарном обтягивающем комбинезоне. В программе были как новые, так и старые песни. А во время одной из них Лолита надела медицинскую маску.

После концерта Лолита отправилась в следующий город своего тура - Красноярск.

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