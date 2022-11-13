Алтайский суд рассмотрел дело о драке в детском саду

Мужчины поругались из-за парковки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском районе рассмотрели уголовное дело о драке в детском суде. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, конфликт произошел в феврале этого года на территории детского сада в селе Старобелокуриха.

По данным суда, у В. и Л. были неприязненные отношения по поводу парковки. Мужчины начали драться, в ходе ссоры В. нанес ему не меньше пяти ударов по голове и разным частям тела. Когда их разняли, В. взял полипропиленовую трубу и избил оппонента, причинив ему лёгкий вред здоровью.

Мужчину в суде не признал свою вину и ссылался на самооборону. По решению судьи он признан виновным. О мере наказания не сообщается.

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