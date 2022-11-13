В Барнауле очищают дороги от снега больше 80 единиц техники

Дороги обрабатывают реагентами Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на очистку дорог и дворов от снега вышли более 80 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для обработки использовали 500 тонн песчано-соляной смеси.

- Тротуары очищали 14 тракторов со щетками. Снежные валы под погрузку формировали пять автогрейдеров. На погрузке было занято шесть снегопогрузчиков и двадцать автосамосвалов, - пояснили в администрации.

Всего в ночь с 12 на 13 ноября было вывезено 782 м3 снега. В первую очередь очистили главные магистрали города.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится. Днем в городе работает 81 машина и больше 1200 рабочих.