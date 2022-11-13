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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:03

Бийск получил паспорт готовности к текущему отопительному сезону

Документы выдал Ростехнадзор
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отопительный сезон

Отопительный сезон

Фото: Анна СЕМИНА

Бийску выдали паспорт готовности к новому отопительному сезону. Как сообщает “Бийский рабочий”, документ подтверждает, что все организации и дома города готовы к наступлению холода.

Начальник отдела энергетики и газификации Алексей Вдовин на заседании Общественной палаты отметил, что паспорт выдали специалисты Ростехнадзора на период 2022-2023 годов. Для этого в Бийске провели большую подготовку.

- Она включала в себя ремонтные компании источников тепла, сетевого хозяйства и жилищного фонда, - отмечает издание.