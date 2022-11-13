Госавтоинспекция призвала водителей к осторожности в связи с метелью

На дорогах просят быть внимательнее Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к участникам дорожного движения и призвала быть внимательнее в связи с непогодой. Как отметили в ГИБДД, 13 и 14 ноября ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами метель, а также гололед.

Ближайшие двое суток ветер может усилиться до 24 метров в секунду, ночная температура воздуха опустится до -6 градусов, днем поднимется до +5.

- Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта, - отметили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистам рекомендуется выбирать скорость осторожно. Пешеходам необходимо быть бдительными и двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.